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Армения заявила о гибели солдата-срочника на границе с Азербайджаном

В результате перестрелки на границе Армении и Азербайджана погиб солдат срочной службы, еще один военнослужащий был ранен. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства Армении.

Армения заявила о гибели солдата-срочника на границе с Азербайджаном
© ТАСС

Отмечается, что инцидент произошел «в условиях крайне плохой видимости» в пятницу, 31 марта, около 22:50 по местному времени (21:50 мск).

В пресс-службе уточнили, что солдаты вступили в огневой конфликт между собой «по недоразумению». Вместе с тем, со стороны Азербайджана также прозвучали выстрелы из стрелкового оружия.

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После того, как огонь прекратился, было обнаружено безжизненное тело военнослужащего ВС Армении Грачьи Саруханяна, пояснили в Минобороны.

Напомним, что на границе между Арменией и Азербайджаном нередко нарушается режим прекращения огня.

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