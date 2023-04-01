В регионе РФ произошло землетрясение магнитудой 4,8

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщает Telegram-канал Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Толчок ощущался в 21.58 (время камчатское) субботы, на востоке полуострова - в акватории Кроноцкого залива. Расстояние от ближайшего села Мильково составляет 136 км.

Гипоцентр находился на глубине 93 км, магнитуда составила 4.8