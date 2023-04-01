В регионе РФ произошло землетрясение магнитудой 4,8

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,8
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщает Telegram-канал Камчатского филиала Геофизической службы РАН.
Толчок ощущался в 21.58 (время камчатское) субботы, на востоке полуострова - в акватории Кроноцкого залива. Расстояние от ближайшего села Мильково составляет 136 км.
Гипоцентр находился на глубине 93 км, магнитуда составила 4.8
Ранее медики сообщили, что от жителей Турции, переживших мощные землетрясения, стали поступать жалобы на кожные заболевания.