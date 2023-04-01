Shot: дрон упал на дерево в Тульской области
Неизвестный дрон, согласно предварительным данным, рухнул на дерево в Тульской области 1 апреля. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot со ссылкой на источник.
«Что-то похожее на квадрокоптер неудачно приземлилось на ветки рядом с жилым домом в Ефремове на Тульском шоссе», — приводит издание комментарий очевидца.
В настоящий момент известно, что неизвестный аппарат уже снят работниками Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Сотрудники силовой структуры уже начали изучат данный дрон, обстоятельства его полета и падения выясняются.
Ранее Mash информировал, что в Крыму сбили украинский беспилотник.
Также известно, что упавший в Новой Москве беспилотник не был начинен взрывчаткой. Длина БПЛА — около метра от основания, а ширина крыльев — полтора метра. Отмечается, что запас хода такого БПЛА не мог превысить 250 км.