Shot: дрон упал на дерево в Тульской области

Неизвестный дрон, согласно предварительным данным, рухнул на дерево в Тульской области 1 апреля. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot со ссылкой на источник.

«Что-то похожее на квадрокоптер неудачно приземлилось на ветки рядом с жилым домом в Ефремове на Тульском шоссе», — приводит издание комментарий очевидца.

В настоящий момент известно, что неизвестный аппарат уже снят работниками Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Сотрудники силовой структуры уже начали изучат данный дрон, обстоятельства его полета и падения выясняются.

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