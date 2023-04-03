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8 минут назад

На Камчатке зафиксировали еще несколько землетрясений

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Еще несколько землетрясений магнитудой до 4,6 произошли на Камчатке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на геофизическую службу региона.

На Камчатке зафиксировали еще несколько землетрясений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, были зафиксированы еще пять подземных толчков.

Новые землетрясения были зафиксированы в той же местности, что и первое — в акватории Тихого океана, на расстоянии в 50 километров от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда самого сильного из зафиксированных землетрясений составляла 4,6 балла.

О землетрясении на Камчатке магнитудой 6,9 стало известно утром в понедельник, 3 апреля. Очевидцы опубликовали кадры последствий подземного толчка.

Землетрясения разной мощности по всему миру, от Европы до Новой Зеландии, происходят после ряда мощных подземных толчков в Турции, из-за которых погибли почти десятки тысяч человек.

Происшествия,Землетрясение,
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