На Камчатке зафиксировали еще несколько землетрясений

Еще несколько землетрясений магнитудой до 4,6 произошли на Камчатке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на геофизическую службу региона.

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По данным агентства, были зафиксированы еще пять подземных толчков.

Новые землетрясения были зафиксированы в той же местности, что и первое — в акватории Тихого океана, на расстоянии в 50 километров от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда самого сильного из зафиксированных землетрясений составляла 4,6 балла.

О землетрясении на Камчатке магнитудой 6,9 стало известно утром в понедельник, 3 апреля. Очевидцы опубликовали кадры последствий подземного толчка.