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32 минуты назад

На улице в Москве заметили полностью голого мужчину

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Полностью голого мужчину на пробежке увидели очевидцы в московском районе Митино. Снимками бегуна без одежды и обуви поделились в Telegram-канале «Митино М125».

На улице в Москве заметили полностью голого мужчину
Фото: UnsplashUnsplash

«#спорт_митино», «Когда она сказала, что родители уехали на дачу», «В эфире передача "Голые и смешные"», «Очевидно, опаздывает на греко-римскую борьбу», «За хлебом», «Закаляется», — пошутили юзеры.

По данным источника, мужчину видели в восьмом микрорайоне Митина.

Ранее абсолютно голый мужчина напал на женщину-фельдшера в Москве. Неадекватный мужчина выбежал на проезжую часть и ударил медработника по голове. Инцидент попал на видео.

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