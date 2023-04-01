У боксера из Красноярска сожгли машину после конфликта

Автомобиль красноярского боксера Андрея Ефременко был подожжен после драки с его участием в ночном клубе, сообщает Telegram-канал Kras Mash.

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По его данным, конфликт произошел из-за девушки, с которой друг Ефременко хотел познакомиться во время вечеринки, однако встретил отпор со стороны ее спутников. Возникла потасовка, в ходе которой спортсмен вступился за товарища.

Драка была пресечена охраной клуба, однако через несколько часов загорелась грузовая машина, принадлежащая Ефременко и припаркованная во дворе у его дома. Огонь также охватил еще два автомобиля. Установлено, что пожар произошел из-за поджога, утверждает Kras Mash. Возбуждено уголовное дело.