Один человек погиб при взрыве колеса в Подмосковье

Мужчина погиб при взрыве колеса в подмосковном Подольске, передает РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

По имеющейся информации, происшествие случилось на 31-м километре Симферопольского шоссе. Колесо грузового автомобиля КамАЗ взорвалось, когда покрышку снимали с диска для замены.

Сообщается, что 34-летний мужчина погиб на месте. Подробности и причины произошедшего выясняются.