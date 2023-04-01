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1 час назад

Российский школьник умер в кровати во время каникул

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В Санкт-Петербурге девятиклассник умер в кровати во время школьных каникул, передает телеканал РЕН ТВ. Тело подростка обнаружили его родители.

Российский школьник умер в кровати во время каникул
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По имеющейся информации, происшествие случилось в пятницу, 31 марта. Родители ушли утром на работу, а их сын остался лежать в кровати. Будить его они не стали, так как у ребенка были школьные каникулы.

Придя домой, взрослые обнаружили, что 15-летний подросток все еще находится у себя в кровати, но уже без признаков жизни. Сейчас устанавливаются обстоятельства смерти школьника. Известно, что в квартире погибшего эксперты обнаружили несколько бутылок из-под безалкогольных напитков.

Сообщается, что подросток был спортсменом и профессионально занимался большим теннисом.

Ранее стало известно, что школьник в Симферополе умер после пробежки на уроке физкультуры.

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