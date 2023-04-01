$76.45+0.1482.39-0.75

Из-за обрушения крыши во время концерта в США погиб один человек

4

Как минимум один человек погиб, еще 28 получили ранения в результате обрушения крыши во время концерта в Белвидере, штате Иллинойс, когда в районе проходил ураган. Об этом в пятницу сообщило местное отделение телеканала ABC.

Крыша театра рухнула на зрителей в США во время концерта
© globallookpress.com

По его данным, сотни человек были внутри театра, чтобы увидеть концерт группы Morbid Angel, когда крыша рухнула. Офис шерифа округа Бун подтвердил, что на место происшествия вызвали несколько машин скорой помощи.

Губернатор Иллинойса написал в Twitter, что его администрация "внимательно следит за сегодняшним обрушением крыши в театре Аполлон в Белвидере".

Ранее сообщалось о двух погибших в результате торнадо в штате Арканзас, где более 50 человек были госпитализированы.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий