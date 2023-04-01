Россиянка погибла от руки своего турецкого мужа

Турок несколько раз пырнул ножом свою жену, передают РИА Новости со ссылкой на местный телеканал.

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Убийство гражданки РФ произошло в Эскишехире, расположенному к западу от Анкары. Уроженец Турции поссорился с женой-россиянкой. В ходе ссоры он взялся за нож и довел задуманное до конца. Мужчина нанес множественные удары ножом по различным частям тела потерпевшей. Женщина сопротивлялась, и звуки потасовки услышали соседи супружеской пары. Они вызвали полицию и медбригаду, но экстренные службы приехали уже к мертвому телу. Злоумышленник также пострадал, он получил ранение руки.

Однако неизвестно, нанесла ли его погибшая или мужчина сам стал причиной своего телесного повреждения. В итоге ему была оказана первая помощь. Впоследствии убийцу доставили на допрос в полицейский участок. Расследование уголовного дела продолжается.