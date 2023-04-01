$76.45+0.1482.39-0.75
52 минуты назад

Россиянка погибла от руки своего турецкого мужа

Газета.Ru

Турок несколько раз пырнул ножом свою жену, передают РИА Новости со ссылкой на местный телеканал.

Россиянка погибла от руки своего турецкого мужа
Фото: ТАССТАСС

Убийство гражданки РФ произошло в Эскишехире, расположенному к западу от Анкары. Уроженец Турции поссорился с женой-россиянкой. В ходе ссоры он взялся за нож и довел задуманное до конца. Мужчина нанес множественные удары ножом по различным частям тела потерпевшей. Женщина сопротивлялась, и звуки потасовки услышали соседи супружеской пары. Они вызвали полицию и медбригаду, но экстренные службы приехали уже к мертвому телу. Злоумышленник также пострадал, он получил ранение руки.

Однако неизвестно, нанесла ли его погибшая или мужчина сам стал причиной своего телесного повреждения. В итоге ему была оказана первая помощь. Впоследствии убийцу доставили на допрос в полицейский участок. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее 43-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил свою 50-летнюю жену. По неустановленной причине женщина попала больницу лишь спустя трое суток. В день, когда ее все же госпитализировали, она скончалась в медучреждении.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий