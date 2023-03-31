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26 минут назад

В Турции мужчина убил россиянку после ссоры

Елена Прошина

В Турции после ссоры между супружеской парой мужчина убила свою супругу, которая является гражданкой России. Об этом сообщает Habertürk.

В Турции мужчина убил россиянку после ссоры
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Инцидент произошел в городе Эскишехире в многоквартирном доме в районе Улуондер на улице Умран. По данным телеканала, пара проживала в квартире на пятом этаже.

«Между Атилой С. и его женой, гражданкой России Еленой Самсановой, по неизвестным причинам вспыхнул спор. После обострения ссоры Атила С. несколько раз ударил свою жену ножом, который он взял с кухни», — говорится в сообщении.

Звуки ссоры услышали соседи. Они же вызвали полицейских и рассказали о случившемся. Попав в квартиру, прибывшие на место медики констатировали смерть Самсановой.

Ее супруга, у которого была ранена рука, задержали и доставили в отдел общественной безопасности Управления безопасности Эскишехира для дачи показаний. Тело россиянки доставили в больницу для проведения вскрытия после осмотра прокуратурой и полицией. Детали произошедшего выясняются.

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