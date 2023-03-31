Пожар в гостинице в центре Тбилиси потушен

Пожар в гостинице Ambassadori в центре Тбилиси потушили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Службы по управлению ЧС МВД Грузии Темура Мгебришвили.

Фото: телеграм-канал "Подъем" телеграм-канал "Подъем"

"Быстрое и оперативное реагирование пожарных позволило нам своевременно локализовать пожар, а потом ликвидировать", – отметил он.

По его словам, имелись риски перехода пламени на соседние здания, однако их удалось пресечь. Информации о пострадавших пока не поступало.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Согласно одной из версий, пожар устроил посетитель расположенного в гостинице казино после того, как проиграл крупную сумму денег.