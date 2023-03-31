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59 минут назад

Пожар в гостинице в центре Тбилиси потушен

Москва24

Пожар в гостинице Ambassadori в центре Тбилиси потушили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Службы по управлению ЧС МВД Грузии Темура Мгебришвили.

Пожар в гостинице в центре Тбилиси потушен
Фото: телеграм-канал "Подъем"телеграм-канал "Подъем"

"Быстрое и оперативное реагирование пожарных позволило нам своевременно локализовать пожар, а потом ликвидировать", – отметил он.

По его словам, имелись риски перехода пламени на соседние здания, однако их удалось пресечь. Информации о пострадавших пока не поступало.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Согласно одной из версий, пожар устроил посетитель расположенного в гостинице казино после того, как проиграл крупную сумму денег.

О пожаре в Ambassadori стало известно ранее в пятницу. Огонь охватывал два последних из четырех этажей здания. Постояльцы и персонал были эвакуированы. В ликвидации огня участвовали 16 бригад спасателей.

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