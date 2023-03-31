Ребенок выпил щелочь в детском саду в Щербинке

В Новой Москве шестилетний мальчик выпил щелочь в детсаду. Сейчас ребенок находится в реанимации, сообщает 112.

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Инцидент произошел в городе Щербинка.

Шестилетний воспитанник детского сада самостоятельно зашел на кухню дошкольного учреждения, взял стоящую там кружку и выпил ее содержимое. В открытой емкости находилась жидкость для посудомоечной машины.

Воспитательница заметила отсутствие ребенка в группе, а когда нашла его на месте происшествия, у потерпевшего уже покраснели губы и, пытаясь привлечь внимание, он лишь махал руками.

Мальчика госпитализировали, в настоящее время он находится в тяжелом состоянии.

Ситуацию прокомментировал директор школы N2117, под управлением которой работает детский сад. Мужчина заявил, что находится на связи с семьей пострадавшего ребенка и контролирует расследование по факту произошедшего.

"Воспитанника оперативно отвезли в больницу, сейчас он находится под присмотром врачей, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Администрация школы начала служебное расследование, по итогам которого будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также приняты соответствующие меры, чтобы такого больше не повторялось", - сообщил директор.