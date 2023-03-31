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17 минут назад

В московской квартире обнаружили сидящий за столом скелет жильца

Елена Прошина

В центре Москвы в квартире по улице Чаянова оперативники обнаружили скелет жильца, сидевший на стуле за столом. Мужчина скончался три года назад. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

В московской квартире обнаружили сидящий за столом скелет жильца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, в полицию обратилась родственница умершего. Она заявила о пропаже брата, сообщив, что уже давно ничего не слышала о нем, а двери его квартиры ей никто не открывает.

По месту жительства приехали оперативники и участковый инспектор. Они опросили соседей, которые рассказали, что тоже давно не видели мужчину, также в квартиру никто не входил и не выходил. Кроме того оперативники обнаружили, что за жильцом числится огромный долг по ее оплате и решили вскрыть двери.

Внутри они обнаружили скелет мужчины. Он умер, сидя за столом на стуле. Череп лежал на полу. Другим же костям не дала развалиться, надетая на умершем при жизни одежда. Порядок в квартире мужчины нарушен не был. По обнаруженным внутри радиодеталям, паяльному оборудованию и деталям судов и самолетов оперативники сделали вывод, что он увлекался радиотехникой и моделированием макетов. Также было установлено, что умерший уже давно живет один, так как его мать 1927 года рождения давно скончалась. Сам мужчина родился в 1955 году.

Дату смерти умершего оперативники смогли установить по обнаруженной на столе в квартире газете «Московский комсомолец», датированной 2020 годом и продуктам в холодильнике того же года.

Сейчас полиция проводит проверку по факту произошедшего.

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