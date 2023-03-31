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1 час назад

Суд арестовал мужчину, который убил девушку-репетитора на севере Москвы

Вечерняя Москва

Суд арестовал Вадима Мачулина, которого подозревают в убийстве своей сожительницы в квартире на Бескудниковском бульваре. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в пятницу, 31 марта.

Суд арестовал подозреваемого в убийстве девушки-репетитора в Москве
Фото: Пресс-служба Тимирязевского судаПресс-служба Тимирязевского суда

По ее словам, суд отправил 26-летнего подозреваемого в СИЗО до 29 мая 2023 года. Его обвиняют по статье «Убийство». Защита просила избрать Вадиму Мачулину меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Мужчина на заседании суда полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

СК: Сожитель убитой на севере Москвы девушки признал свою вину в ходе допроса

Убийство, о котором идет речь, произошло 28 марта в квартире жилого дома на севере столицы. Молодой человек поссорился с девушкой. Конфликт перерос в драку, в ходе которой злоумышленник избил и придушил сожительницу, после взял нож и шесть раз ударил ее в шею. От полученных травм девушка скончалась на месте. На следующий день Вадима задержали при попытке сбежать домой, в Волгоград.

Примечательно, что ранее сожители не ссорились и не дрались. Что побудило молодого человека напасть на возлюбленную — в эксклюзивном материале «ВМ».

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