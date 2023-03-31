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22 минуты назад

В гостинице "Амбасадори" в центре Тбилиси произошло возгорание

ТАССиещё 1

Возгорание произошло в гостинице "Амбассадори", расположенной на улице Иоане Шавтели в центре Тбилиси. Об этом в пятницу сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Пожар возник на последнем этаже гостиницы. Как сообщают очевидцы, которые распространяют видео пожара в социальных сетях, к месту уже подъехали пожарно-спасательные расчеты. Идет локализация очага возгорания.

При пожаре в московской гостинице погибли 7 человек

Причины пожара неизвестны. Официальных сообщений от Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии пока не поступало.

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