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1 час назад

Shot: в Москве пятилетняя девочка выпила настойку чистотела из-за ошибки своей матери

Газета.Ruиещё 1

Жительница Москвы случайно дала своей дочке настойку чистотела вместо витамина D3, сообщает Shot.

В Москве девочка выпила настойку чистотела из-за ошибки матери
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как сообщает Telegram-канал, 43-летняя жительница района Ховрино на севере столицы собиралась напоить ребенка жидким витамином D3. Однако женщина по какой-то причине перепутала пузырьки и дала пятилетней дочери настойку чистотела.

Уточняется, что это лекарственное средство применяют наружно и в разбавленном виде для лечения кожных заболеваний, например дерматита, псориаза, экземы. При этом использование препарата все равно противопоказано детям до 12 лет.

Пострадавшая выпила предложенный матерью витамин и отправилась играть, но спустя некоторое время почувствовала себя плохо. Тогда женщина, испугавшись за здоровье дочери, вызвала медиков. В результате девочке поставили диагноз «токсическое действие разъедающих веществ» и госпитализировали.

В настоящий момент состояние маленькой пациентки удовлетворительное, ее жизни уже ничего не угрожает.

Ранее в Петербурге девочка засунула в ухо сестре палочку от чупа-чупса и разорвала ей барабанную перепонку.

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