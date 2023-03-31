В Москве девочка выпила настойку чистотела из-за ошибки матери

Жительница Москвы случайно дала своей дочке настойку чистотела вместо витамина D3, сообщает Shot.

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Как сообщает Telegram-канал, 43-летняя жительница района Ховрино на севере столицы собиралась напоить ребенка жидким витамином D3. Однако женщина по какой-то причине перепутала пузырьки и дала пятилетней дочери настойку чистотела.

Уточняется, что это лекарственное средство применяют наружно и в разбавленном виде для лечения кожных заболеваний, например дерматита, псориаза, экземы. При этом использование препарата все равно противопоказано детям до 12 лет.

Пострадавшая выпила предложенный матерью витамин и отправилась играть, но спустя некоторое время почувствовала себя плохо. Тогда женщина, испугавшись за здоровье дочери, вызвала медиков. В результате девочке поставили диагноз «токсическое действие разъедающих веществ» и госпитализировали.

В настоящий момент состояние маленькой пациентки удовлетворительное, ее жизни уже ничего не угрожает.