Известный тренер личностного роста Владислава Петлер, которая также является психологом, астрологом, тарологом и руническим мастером, попалась на контрабанде драгоценных камней. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Как сообщает канал, женщина создала преступную группу, участниками которой стали гражданин Казахстана Артем Кожемякин, россиянин Александр Балясников и еще несколько человек.

По информации «112», она «таскала из-за рубежа через границу» Евразийского экономического союза (ЕАЭС) дорогие драгоценности, которые в России стоили еще дороже. При этом тренер личностного роста «строго» координировала и контролировала действия своих подельников, распределяла финансовые потоки и договаривалась о закупке драгоценных камней.

Однако, как указывает канал, Петлер и ее команда «попались». Благодаря ее деятельности в РФ были доставлены драгоценности почти на 30 млн рублей. Это было сделано «за небольшое время».

На женщину завели уголовное дело за контрабанду стратегически важных ресурсов. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.