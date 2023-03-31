Пятеро адептов «Свидетелей Иеговы» получили реальные сроки

Бабушкинский суд Москвы приговорил к срокам от четырех лет и трех месяцев заключения до шести лет и трех месяцев лишения свободы пятерых последователей признанной экстремисткой и запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы» .

« Юрий Чернышев , Сергей Шаталов , Виталий Комаров, Иван Чайковский признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации и запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности)», — сообщили в пресс-службе суда.

Там пояснили, что каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы сроком в шесть лет три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественных организаций, сроком на три года, с ограничением свободы сроком на один год.