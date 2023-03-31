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40 минут назад

Пятеро адептов «Свидетелей Иеговы» получили реальные сроки

BFM.RU

Бабушкинский суд Москвы приговорил к срокам от четырех лет и трех месяцев заключения до шести лет и трех месяцев лишения свободы пятерых последователей признанной экстремисткой и запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы».

Пятеро адептов «Свидетелей Иеговы» получили реальные сроки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Юрий Чернышев, Сергей Шаталов, Виталий Комаров, Иван Чайковский признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации и запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности)», — сообщили в пресс-службе суда.

Там пояснили, что каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы сроком в шесть лет три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественных организаций, сроком на три года, с ограничением свободы сроком на один год.

«Еще один подсудимый, Вардан Закарян, был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (вовлечение лиц в деятельность экстремистской организации) и осужден на четыре года три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказал представитель пресс-службы.

Происшествия,Юрий Чернышев,Сергей Шаталов,Свидетели Иеговы,
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