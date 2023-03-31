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50 минут назад

Российский приграничный регион попал под обстрел ВСУ

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Глушковский и Кореневский районы Курской области. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Российский приграничный регион попал под обстрел ВСУ
Фото: Telegram-канал «Роман Старовойт»Telegram-канал «Роман Старовойт»

«ВСУ сегодня вновь обстреляли Глушковский и Кореневский районы Курской области. Среди жителей, к счастью, обошлось без пострадавших», — написал глава приграничной области.

В Кореневском районе село Гордеевка осталось без электроснабжения из-за атаки со стороны Украины. На данный момент сотрудники энергетических служб приступили к устранению повреждений.

Происшествия,Роман Старовойт,
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