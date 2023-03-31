Российский приграничный регион попал под обстрел ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Глушковский и Кореневский районы Курской области. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«ВСУ сегодня вновь обстреляли Глушковский и Кореневский районы Курской области. Среди жителей, к счастью, обошлось без пострадавших», — написал глава приграничной области.
В Кореневском районе село Гордеевка осталось без электроснабжения из-за атаки со стороны Украины. На данный момент сотрудники энергетических служб приступили к устранению повреждений.