Тело фотографа "Крокодила" нашли мертвым в его квартире

В Москве обнаружили тело 76-летнего фотографа Владимира Чейшвили, снимки которого публиковали советские издания «Крокодил» и «Смена». Об этом сообщает ИА REGNUМ.

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Останки россиянина нашли 30 марта в его квартире на Керамическом проезде. По данным источника, смерть Чейшвили произошла задолго до его обнаружения: тело фотографа успело мумифицироваться.

Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах гибели мужчины. Следователи не исключают, что смерть Чейшвили может быть связана с криминалом.