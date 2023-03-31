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53 минуты назад

Тело 76-летнего фотографа "Крокодила" и "Смены" нашли мертвым в его квартире

Газета.Ru

В Москве обнаружили тело 76-летнего фотографа Владимира Чейшвили, снимки которого публиковали советские издания «Крокодил» и «Смена». Об этом сообщает ИА REGNUМ.

Тело фотографа "Крокодила" нашли мертвым в его квартире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Останки россиянина нашли 30 марта в его квартире на Керамическом проезде. По данным источника, смерть Чейшвили произошла задолго до его обнаружения: тело фотографа успело мумифицироваться.

Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах гибели мужчины. Следователи не исключают, что смерть Чейшвили может быть связана с криминалом.

Ранее стало известно, что в Уфе около жилого дома обнаружили тело 17-летнего школьника.

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