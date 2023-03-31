$76.45+0.1482.39-0.75
18 минут назад

Самолет из Уфы отправили на второй круг из-за сообщения о неопознанном предмете

Lenta.ru

Летевший из Уфы пассажирский лайнер отправили на второй круг из-за сообщения о неопознанном предмете на взлетно-посадочной полосе (ВПП). Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Самолет из Уфы отправили на второй круг из-за сообщения о неопознанном предмете
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Инцидент произошел в аэропорту Пулково в четверг, 30 марта, в 23:03 по московскому времени. Самолет направлялся в Санкт-Петербург из столицы Башкортостана.

Во время посадки другого российского воздушного судна, выполнявшего полет из Москвы в Санкт-Петербург, пилоты доложили о неопознанном объекте в зоне приземления, правее оси. В связи с этим борт из Уфы по указанию диспетчера отправили на второй круг с удаления восемь километров.

Отмечается, что в этот момент аэродромная служба осмотрела ВПП и не обнаружила на ней посторонних предметов.

«В 23:15 полеты возобновили», — говорится в сообщении.

Ранее в марте в небе над Республикой Коми едва не столкнулись два российских пассажирских лайнера. Инцидент произошел с воздушными судами авиакомпаний S7 Airlines и Utair на границе секторов Котлас и Сыктывкар. Первый самолет выполнял рейс из Москвы в Мирный, второй следовал из Санкт-Петербурга в Сургут.

Происшествия,АК S7,Ютэйр,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий