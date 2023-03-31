Недалеко от аэродрома Кубинка в Московской области обнаружили модернизированный дрон-разведчик. Об этом сообщается в Telegram-канале 112.

Отмечается, что к квадрокоптеру были прикреплены мощная камера и аккумуляторы повышенной емкости.

«Правда, сам разведчик уныло лежал в лесу рядом с деревней Полушкино», — говорится в публикации.

Сообщается, что местный житель передал устройство полицейским. По данным 112, дрон представляет собой аппарат 40 на 40 см. Он имеет четыре винта и дополнительное оборудование. Уточняется, что боевой нагрузки на нем не было.

28 марта сообщалось, что у села Свитино, в 20 км от Подольска, обнаружили разбившийся беспилотный летательный аппарат в цветах украинского флага. Ранее дроны падали в Тульской, Калужской и Московской областях.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.