Более 30 автобусов застряли в огромной пробке на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Более 30 автобусов с 766 пассажирами продолжают находиться в дорожной пробке, которая возникла из-за снегопада в Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство транспорта региона.

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В ведомстве подчеркнули, что из-за сложных погодных условий власти региона решили закрыть движение пассажирских автобусов по маршрутам на север Ростовской области.

«Вчера в 18:00 принято решение о закрытии вокзалов, чтобы не усугублять ситуацию. Сегодня по ряду направлений: Краснодар, Ставрополь, Таганрог, по М-4 "Дон" до Новочеркасска движение было возобновлено», — отметили в Минтрансе.

Сейчас в регионе работают восемь стационарных пунктов обогрева и питания, на снегоходах по семи маршрутам доставляют продукты. При помощи тяжелой техники организован подвоз топлива для заправки автомобилей.

Напомним, что 30 марта в Ростовской области прошел сильный снегопад. Из-за ветра и мокрого снега на трассе М-4 «Дон» образовалась многокилометровая пробка. В нескольких районах области ввели режим ЧС. Спасатели эвакуировали 57 человек.