Россиянина осудили на 11 лет колонии за призывы к терроризму

Первый Восточный окружной военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы 33-летнего жителя Иркутска за призывы и содействие террористической деятельности запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Иркутской области.

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Следствие и суд установили, что с 2015 года иркутянин был участником вооруженного формирования диверсионно-террористической группы «Ауховская» и сторонником ИГ, уточнили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России. Он завербовал троих знакомых и попытался убедить их отправиться с ним в Дагестан для совершения преступлений, направленных против России. А затем уехать в Сирию, чтобы воевать на стороне ИГ.

Отбывая наказание в ИК-9 в Пермском крае, мужчина в 2019 году публиковал в соцсетях посты, оправдывающие терроризм, и призывал к совершению преступлений.