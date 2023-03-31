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19 минут назад

СК просит арестовать мужчину, который убил девушку на севере Москвы

Вечерняя Москваиещё 2

Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого в убийстве девушки на севере столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 31 марта.

СК просит арестовать обвиняемого в убийстве девушки на севере Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, во время допроса 26-летний молодой человек признался, что четыре месяца употреблял наркотики, но незадолго до убийства перестал, из-за чего у него начались панические атаки и галлюцинации. Во время очередного приступа он начал ругаться со своей девушкой, затем стал ее душить и избивать, после чего нанес не менее шести ударов ножом. От полученных ран девушка скончалась на месте.

— Следствие намерено ходатайствовать перед Тимирязевским районным судом города Москвы об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначены необходимые судебные экспертизы, кроме того, формируются документы для назначения амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы в отношении обвиняемого, — заключила Иванова.

Преступление, о котором идет речь, произошло 29 марта в квартире жилого дома на Бескудниковском бульваре. Тело 24-летней погибшей с множеством ножевых ранений обнаружила мать собственника, который сдавал помещение молодой паре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Происшествия,Юлий Иванов,Следственный комитет,
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