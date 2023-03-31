СК просит арестовать обвиняемого в убийстве девушки на севере Москвы

По ее словам, во время допроса 26-летний молодой человек признался, что четыре месяца употреблял наркотики, но незадолго до убийства перестал, из-за чего у него начались панические атаки и галлюцинации. Во время очередного приступа он начал ругаться со своей девушкой, затем стал ее душить и избивать, после чего нанес не менее шести ударов ножом. От полученных ран девушка скончалась на месте.