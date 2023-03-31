Россиян предупредили о схеме мошенничества под видом «собеседований»

Мошенники придумали новую схему обмана россиян при помощи «онлайн-собеседования» от фейкового кадрового агентства. Об этом РИА Новости сообщил директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «Мегафона» Сергей Хренов.

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Суть схемы заключается в том, что мошенник звонит жертве под видом кадровика и предлагает рассказать о вакансии. Для этого он создает конференцию в Skype или Zoom и приглашает потенциального соискателя ознакомиться с презентацией по видеосвязи.

После получасового разговора аферист входит в доверие жертвы, а затем предлагает ей проверить состояние собственного банковского счета, куда будет начисляться зарплата.

«Для этого жертву просят поделиться экраном, открыть банковское приложение и перевести определенную сумму на счет своего же мобильного телефона», — пояснил Хренов.

После этого «рекрутер» в завершение собеседования предлагает жертве вернуть средства с телефона обратно на счет и направляет ей SMS-сообщение. Получатель видит, что сумма корректна, но не понимает, куда именно отправятся его деньги. Он подтверждает транзакцию, и эти средства уходят мошеннику.