12-летнего убийцу поймали благодаря чеку из пиццерии

В США полицейские поймали 12-летнего мальчика, который, по версии следствия, совершил убийство с целью ограбления. Об этом сообщает WITI.

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Школьника заподозрили в преступлении после того, как полицейские решили проверить чек из пиццерии, найденный рядом с телом 34-летнего Брэндона Фелтона. Мужчина был убит 15 марта в своем доме в городе Милуоки, штат Висконсин. На чеке были указаны имя клиента и его номер мобильного телефона, которые не принадлежали покойному.

Когда детективы набрали номер, им ответил ребенок. Мальчик отрицал, что был в доме покойного или имеет отношение к произошедшему. Однако позже мать школьника сама привела его в полицию и заявила, что он соврал правоохранителям. Проверка номера показала, что звонок в пиццерию был сделан из дома Фелтона. Вскоре выяснилось, что убийцей является именно 12-летний владелец телефона. Через несколько дней после преступления его арестовали.

Следствие установило, что мальчик решил ограбить Фелтона и забрать оружие, имевшееся у него в доме. Об этом он еще за неделю до убийства говорил со своим другом. Мотивом убийства стал отказ мужчины продать школьнику оружие. В переписке с приятелем с места преступления малолетний убийца, в частности, написал: «Он на диване лежит. Вообще, я могу прибить его прямо сейчас».

В понедельник, 27 марта, мальчик впервые предстал перед судом. Его обвинили в предумышленном убийстве, совершенном с сообщником, и назначили залог в размере 100 тысяч долларов. Несмотря на юный возраст, злоумышленника будут судить как взрослого. В данный момент полиция ведет поиски других подозреваемых по делу.