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На побережье Чили случилось землетрясение

Национальный сейсмологический центр Чили сообщил, что на побережье страны зафиксировали землетрясение магнитудой в 6,3.

На побережье Чили случилось землетрясение
© globallookpress.com

Уточняется, что землетрясение было зафиксировано в 20.33 по мск. Толчки наблюдались на глубине 15 километров в центральной части страны. Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой в 6,1 балла произошло в Японии. Толчки наблюдались к востоку от побережья Японии на территории океана. Очаг землетрясения зафиксировали на глубине 20 км. Информации о пострадавших или возникших разрушениях также не поступало.

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