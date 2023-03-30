На побережье Чили случилось землетрясение
Национальный сейсмологический центр Чили сообщил, что на побережье страны зафиксировали землетрясение магнитудой в 6,3.
Уточняется, что землетрясение было зафиксировано в 20.33 по мск. Толчки наблюдались на глубине 15 километров в центральной части страны. Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.
Ранее землетрясение магнитудой в 6,1 балла произошло в Японии. Толчки наблюдались к востоку от побережья Японии на территории океана. Очаг землетрясения зафиксировали на глубине 20 км. Информации о пострадавших или возникших разрушениях также не поступало.