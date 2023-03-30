Пятеро криптовалютчиков похитили российского студента

Молодой человек, который учился на юриста, подрабатывал починкой оргтехники и часто выезжал по заявкам. В один из дней после того, как он помог клиенту с починкой компьютера, к нему на улице подъехали пятеро неизвестных, затолкали во внедорожник и увезли в офис, где продержали двое суток. Вымогатели требовали у россиянина 740 тысяч рублей якобы за то, что во время ремонта техники он похитил у них криптовалюту.