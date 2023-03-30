22-летняя медсестра была изнасилована и расчленена на 231 кусок жителем Дании

В убийстве молодой девушки обвиняется 37-летний мужчина, сообщает издание DR.DK. Злоумышленник похитил 22-летнюю девушку, находящуюся в состоянии алкогольного опьянения, и увез ее на своем фургоне.

Впоследствии, по данным полиции Северной Ютландии, она подверглась сексуальному насилию и была задушена. Погибшая медсестра Миа Стевн исчезла после ночной прогулки в феврале 2022 года.

По мнению ведомства, она добровольно села в автомобиль к убийце, когда тот предложил подвезти ее до дома. После совершенного убийства мужчина разрезал тело жертвы с помощью бензопилы на 231 часть и закопал их в лесу к северу от города Ольборга.

В обвинительном заключении прокуратуры говорится, что убийца пытался растворить части тела в средстве для очистки труб от засоров и пересыпал их каустической содой.

"Важно сказать, что такие случаи, к счастью, очень редки в Дании", - подчеркнула эксперт-криминалист, знакомая с обстоятельствами дела.