22-летняя медсестра была изнасилована и расчленена на 231 кусок жителем Дании

В убийстве молодой девушки обвиняется 37-летний мужчина, сообщает издание DR.DK. Злоумышленник похитил 22-летнюю девушку, находящуюся в состоянии алкогольного опьянения, и увез ее на своем фургоне.
Впоследствии, по данным полиции Северной Ютландии, она подверглась сексуальному насилию и была задушена. Погибшая медсестра Миа Стевн исчезла после ночной прогулки в феврале 2022 года.
По мнению ведомства, она добровольно села в автомобиль к убийце, когда тот предложил подвезти ее до дома. После совершенного убийства мужчина разрезал тело жертвы с помощью бензопилы на 231 часть и закопал их в лесу к северу от города Ольборга.
В обвинительном заключении прокуратуры говорится, что убийца пытался растворить части тела в средстве для очистки труб от засоров и пересыпал их каустической содой.
"Важно сказать, что такие случаи, к счастью, очень редки в Дании", - подчеркнула эксперт-криминалист, знакомая с обстоятельствами дела.
Виновника этого убийства довольно быстро нашли по камерам видеонаблюдения. Судебное разбирательство в его отношении начнется 7 июня. Ранее сообщалось, что женатый японец расчленил любовницу и спрятал останки на балконе. Части тела женщины были найдены на балконе дома убийцы и в его автомобиле.