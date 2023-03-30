На острове Пхукет в Таиланде почернела вода на пляжах

Фотографии черной воды, которая сейчас преобладает на пляжах Патонга в Таиланде, заполнили туристические сайты. В комментариях утверждается, что это явление нанесет весьма серьезный ущерб для турбизнеса.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Как пишет портал The Phuket Express, дрон сделал несколько фотографий, которые выкладывают на сайтах с подписью: "Черные водоросли на пляже Патонг повлияли на доверие туристов". Издание сообщает также, что морская вода на пляже почернела вокруг канала Пак Банг, теперь купающиеся не рискуют заходить в воду.

Туристы призывают местные власти провести расследование и исправить положение, причем сделать это быстро, пока страна не потеряла туристов.

Накануне этого инцидента Таиланд ввел систему желтых и красных карточек для туристов, которые неправильно себя ведут.