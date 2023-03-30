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30 минут назад

На острове Пхукет в Таиланде почернела вода на пляжах

Российская Газета

Фотографии черной воды, которая сейчас преобладает на пляжах Патонга в Таиланде, заполнили туристические сайты. В комментариях утверждается, что это явление нанесет весьма серьезный ущерб для турбизнеса.

На острове Пхукет в Таиланде почернела вода на пляжах
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Как пишет портал The Phuket Express, дрон сделал несколько фотографий, которые выкладывают на сайтах с подписью: "Черные водоросли на пляже Патонг повлияли на доверие туристов". Издание сообщает также, что морская вода на пляже почернела вокруг канала Пак Банг, теперь купающиеся не рискуют заходить в воду.

Туристы призывают местные власти провести расследование и исправить положение, причем сделать это быстро, пока страна не потеряла туристов.

Накануне этого инцидента Таиланд ввел систему желтых и красных карточек для туристов, которые неправильно себя ведут.

Как пишет The Phuket Express, за март желтые карточки получили четыре иностранца, а всего через судебные процессы по уголовным делам проходит около двухсот туристов. Большинство из них - граждане России, Франции, Великобритании, Мьянмы и Камбоджи. Больше всего уголовных дел заведено в Патонге за вождение в нетрезвом виде.

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