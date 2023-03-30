ФСБ заподозрила замгубернатора Ненецкого округа во взятке на два миллиона рублей

В Следственном комитете России сообщили о задержании замгубернатора Ненецкого автономного округа. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.

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Уточняется, что замгубернатора подозревают в получении взятки суммой в два миллиона рублей. В отношении политика было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ – «получение должностным лицом взятки в особо крупном размере». Кроме того, уголовное дело было также возбуждено в отношении подчиненного сотрудника задержанного.

Следствие полагает, что подозреваемый с помощью посредника потребовал 10% прибыли от представителя коммерческой организации. Деньги были получены по госконтракту в рамках национального проекта «Здравоохранение». В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.