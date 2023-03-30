Возбуждено уголовное дело в отношении блогера Стасика Кудрявого

В отношении блогера Станислава Базарова, известного под псевдонимом «Стасик Кудрявый», возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 30 марта.

По ее словам, молодого человека обвиняют по статьям «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих» и «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов».

Проблемы с законом у блогера начались из-за сделанных им публикаций. 28 марта молодой человек выложил видео, на котором он в полуобнаженном виде совершает оскорбительные действия с православной иконой.

— Фигурант будет доставлен в подразделение ведомства для проведения с ним необходимых следственных действий. Расследование по уголовному делу продолжается, — отметила Иванова.

Другого блогера 23 марта заочно арестовали за публикации в интернете. Басманный суд столицы избрал меру пресечения Максиму Кацу* за публикацию фейков о Вооруженных Силах РФ.