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45 минут назад

Россиянин на автомобиле провалился под лед на Байкале

Lenta.ruиещё 1

Российский турист провалился под лед на озере Байкал в Иркутской области. Об этом в четверг, 30 марта, уведомили на странице ГУ МЧС по региону во «ВКонтакте».

Россиянин на автомобиле провалился под лед на Байкале
Фото: МВД РФМВД РФ

Трое россиян выехали на машинах с острова Ольхон по закрытой ледовой переправе в темное время суток и заблудились.

«Недалеко от острова Хунык Малого Моря одна машина провалилась в ледяной нажим, — говорится в сообщении. — Водитель успел выбраться из автомобиля».

Спасатели обнаружили заблудившихся мужчин и сопроводили до залива Куркут. Все они находятся в удовлетворительном состоянии. Из-за плохого качества льда подъем провалившегося автомобиля в настоящее время невозможен.

Ранее в марте машина с четырьмя российскими туристами, среди которых пятилетний ребенок, провалилась под лед на озере Байкал. Группа путешественников взяла в аренду автомобиль Hyundai Creta и выехала на нем на лед, который разрушился под ее весом примерно в десяти метрах от мыса Уляхта. Находящимся в салоне машины россиянам удалось спастись.

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