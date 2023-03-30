Сотрудника МФТИ арестовали по делу о фейках про российскую армию

Бабушкинский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сотруднику Московского физико-технического института (МФТИ) Виктору Москалеву, проходящему по уголовному делу о фейках про российскую армию. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе суда.

30 марта сообщалось, что Тимирязевский суд Москвы приговорил 63-летнего пенсионера Михаила Симонова к семи годам лишения свободы за распространение ложной информации о российской армии. Он опубликовал в соцсети «ВКонтакте» два комментария к чужим постам, содержавших фейки про российскую армию, агрессивное отношение к российской власти и неприязнь к проведению специальной военной операции на Украине.