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57 минут назад

Сотрудника МФТИ арестовали по делу о фейках про российскую армию

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Бабушкинский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сотруднику Московского физико-технического института (МФТИ) Виктору Москалеву, проходящему по уголовному делу о фейках про российскую армию. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе суда.

Сотрудника МФТИ арестовали по делу о фейках про российскую армию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Фигуранта дела арестовали до 22 мая. Ему вменяется статья 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных Силах России»). Подробности уголовного дела неизвестны.

Москалев занимает должность заместителя исполнительного директора научно-технологического центра МФТИ

30 марта сообщалось, что Тимирязевский суд Москвы приговорил 63-летнего пенсионера Михаила Симонова к семи годам лишения свободы за распространение ложной информации о российской армии. Он опубликовал в соцсети «ВКонтакте» два комментария к чужим постам, содержавших фейки про российскую армию, агрессивное отношение к российской власти и неприязнь к проведению специальной военной операции на Украине.

Происшествия,Михаил Симонов,
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