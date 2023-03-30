Суд арестовал задержанного в Екатеринбурге американского журналиста

Лефортовский суд Москвы 30 марта арестовал корреспондента The Wall Street Journal, американца Эвана Гершковича по делу о шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости.

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Суд удовлетворил ходатайство следователей - журналист останется под стражей до 29 мая.

О задержании Гершковича по подозрению в шпионаже ранее сообщила ФСБ. В спецслужбе заявили, что журналист по заданию властей США занимался «сбором сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну».

Перед задержанием корреспондент сообщил знакомым о планах поехать в Екатеринбург - ранее он уже делал в городе материал. Сопровождавший его местный пиарщик Ярослав Ширшиков рассказал порталу 66.ru, что Гершкович писал о ЧВК Вагнера и спецоперации.

Депутат Свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер заявил 66.ru, что встречался с Гершковичем. По словам Вегнера, корреспондента, среди прочего, интересовала гуманитарная миссия - грузы, которые регион с 2014 года направляет в Донбасс, и то, «как промышленные предприятия переориентируются в ходе СВО».