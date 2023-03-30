Появились подробности работы в России задержанного журналиста WSJ

Задержанный корреспондент газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович готовил материал об отношении общества к ЧВК «Вагнер». Об этом в беседе с Daily Storm рассказал пиарщик Ярослав Ширшиков, который сопровождал журналиста в Екатеринбурге.

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Для Гершковича Ширшиков должен был найти спикеров с разной политической позицией, чтобы сделать его материал максимально объективным. Так, корреспондент успел пообщаться с депутатом, главным редактором одного из ведущих СМИ города и простым рабочим.

Ширшиков описал Гершковича как доброго и веселого человека, который живет в России уже шесть лет и относится к этой стране с уважением и любовью. По его словам, во время встречи с ним журналист не пытался фотографировать заводы, а просто обсуждал общественно-политическую жизнь в стране.