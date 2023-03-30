Труп россиянки несколько часов пролежал рядом с детской площадкой

В Зеленой Роще в Уфе труп женщины накрыли брезентом и несколько часов не убирали от детской площадки, расположенной рядом. Об этом сообщает Ufa.ru.

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Одна из очевидиц поделилась, что мертвую женщину заметили под окнами многоэтажного дома. По словам россиянки, тело пролежало несколько часов, кроме того, никто из представителей полиции к месту не прибывал.

«Было очень много детей, их разогнали, но люди все равно есть», — заявила жительница Уфы.

Позже в управлении Следственного комитета России по Башкирии подтвердили факт происшествия. В ведомстве подчеркнули, что сейчас устанавливаются обстоятельства смерти женщины.