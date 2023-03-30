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47 минут назад

Лефортовский суд арестовал журналиста The Wall Street Journal по делу о шпионаже

ТАСС

Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста The Wall Street Journal (WSJ), гражданина США Эвана Гершковича, который ранее был задержан в Екатеринбурге, по делу о шпионаже. Об этом ТАСС сообщили в четверг в правоохранительных органах.

Суд арестовал задержанного в Екатеринбурге американского журналиста
Фото: соцсетисоцсети

"Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения Гершковичу, подозреваемому в шпионаже (ст. 276 УК РФ), в виде заключения под стражей", - сказал собеседник агентства.

В самом суде от комментариев категорически отказались.

Как сообщили правоохранительные органы, дело Гершковича маркировано грифом "совершенно секретно", вину он не признает.

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