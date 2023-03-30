Суд арестовал задержанного в Екатеринбурге американского журналиста

Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста The Wall Street Journal (WSJ), гражданина США Эвана Гершковича, который ранее был задержан в Екатеринбурге, по делу о шпионаже. Об этом ТАСС сообщили в четверг в правоохранительных органах.
"Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения Гершковичу, подозреваемому в шпионаже (ст. 276 УК РФ), в виде заключения под стражей", - сказал собеседник агентства.
В самом суде от комментариев категорически отказались.
Как сообщили правоохранительные органы, дело Гершковича маркировано грифом "совершенно секретно", вину он не признает.