В деле об изнасиловании 10-летнего ребенка школьниками появились новые детали — сотрудники Следственного управления СК по Туве, где надругались над ребенком, могли выгораживать подозреваемых в совершении этого преступления. Об этом сообщил депутат Государственный думы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

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Парламентарий посвятил этому делу уже две публикации. В первой он сообщил, что направил депутатские запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет России с требованием взять это дело под особый контроль.

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Во второй записи Хинштейн поделился Совета по правам человека при президенте Евы Меркачевой и охарактеризовал расследование этого преступления как «дикость». Он отметил, что начальство тувинских следователей два месяца не обращало внимание на «беспредел» подчиненных.

В то же время в публикации, на которую сослался Хинштейн, содержатся и другие бросающие тень на работу региональных властей детали.

Над 10-летним ребенком надругались в туалете школы

Как выяснила правозащитница, первое надругательство над ребенком со стороны старшеклассников было совершено в январе 2023 года, когда мальчик возвращался с секции по вольной борьбе. Трое старшеклассников подкараулили ребенка и затащили в школьный туалет, где надругались над ним.

Меркачева добавила, что изнасиловавшие ребенка подростки возвращались с празднования дня рождения одного из них. Были ли они в состоянии алкогольного опьянения, что могло бы стать отягчающим обстоятельством на суде — правозащитница не уточнила.

Подростки запугали мальчика, и тот не стал рассказывать о случившемся дома, а скоро надругательство повторилось.

10 дней подростки насиловали ребенка, за это время было не менее пяти случаев надругательства

Несмотря на то что ребенка насиловали в школе, ни охрана, ни администрация учебного заведения не замечали происходящего. Министерство образования республики сообщило, что в отношении администрации школы начата проверка, а директора школы отстранили от работы.

Изнасилованного ребенка подвергли девятичасовому «допросу»

После того как младшеклассник сообщил матери о случившемся, та сразу же обратилась к следователям, и те без присутствия психолога и не предложив медицинской помощи приступили к опросу потерпевшего, который родственники мальчика сравнили с допросом.

«Мальчик все время плакал. Потом его, измученного, отправили за сотню километров на экспертизу», — приводит Меркачева слова тети пострадавшего.

Лишь спустя девять часов ребенка отвезли к врачам, но не для госпитализации, а для проведения экспертизы, которую семья младшеклассника описала как варварскую.

Пострадавший думал о суициде, но его лечили клизмами

Отдельно депутат Хинштейн отмечал, что переживший насилие ребенок не получал ни должной медицинской, ни психологической помощи. Проведенные медицинские процедуры парламентарий назвал имитацией.

Семья мальчика сообщила, что во время госпитализации его лечили лишь клизмами и капельницами с физраствором. При этом сам пострадавший задумывался о самоубийстве — перед тем, как сообщить матери о нескольких случаях изнасилования, он завел с ней разговор о смерти и спросил, «больно ли умирать».

Сейчас, как сообщают местные СМИ, ситуация находится на контроле Минздрава, правительства и главы республики Владислава Ховалыга. Ребенка отправят на лечение в Москву в научно-практический центр психического здоровья детей и подростков имени Сухарева. Министр здравоохранения Тувы Анатолий Югай оценил состояние пострадавшего как удовлетворительное.