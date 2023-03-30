В Севастополе 29 марта уничтожат большое количество боеприпасов времен ВОВ

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 марта. /ТАСС/. Сотрудники МЧС примерно с 15:00 мск планируют провести плановые работы по уничтожению боеприпасов времен Великой Отечественной войны, во время которых жители Севастополя могут услышать громкие звуки. Об этом сообщил в четверг в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

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"Сегодня сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы ориентировочно с 15:00 начнут плановое уничтожение большого количества боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Будет, скорее всего, громко, поэтому предупреждаю вас заранее. В городе все спокойно", - сообщил Развожаев.