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1 час назад

В Севастополе 29 марта уничтожат большое количество боеприпасов времен ВОВ

ТАССиещё 6

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 марта. /ТАСС/. Сотрудники МЧС примерно с 15:00 мск планируют провести плановые работы по уничтожению боеприпасов времен Великой Отечественной войны, во время которых жители Севастополя могут услышать громкие звуки. Об этом сообщил в четверг в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

В Севастополе 29 марта уничтожат большое количество боеприпасов времен ВОВ
Фото: ТАССТАСС

"Сегодня сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы ориентировочно с 15:00 начнут плановое уничтожение большого количества боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Будет, скорее всего, громко, поэтому предупреждаю вас заранее. В городе все спокойно", - сообщил Развожаев.

Во время Великой Отечественной войны полуостров стал местом ожесточенных боев с немецко-фашистскими захватчиками. С ноября 1941 года по июль 1942 года продолжалась оборона Севастополя - последнего советского форпоста в Крыму. Все время оккупации на полуострове активно действовали партизаны и подпольщики. Крым был освобожден весной 1944 года.

Происшествия,Михаил Развожаев,
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