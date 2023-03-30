Итальянские СМИ: Уссу при побеге помогали семь человек

Итальянские СМИ выяснили, как сын губернатора Красноярского края Артем Усс сбежал из-под ареста в Милане. Предпринимателю могли помогать несколько человек, которые задействовали для побега как минимум четыре машины. Об этом пишет РИА Новости.

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По данным газеты Corriere della Sera, следствие полагает, что российский бизнесмен, скрываясь от итальянской полиции, обратился за помощью к некой группе, которая, вероятно, состояла из граждан стран Восточной Европы. Как минимум две машины с большой мощностью были задействованы для быстрой перевозки подозреваемого через границу.

По информации il Giorno, согласно одной из версий, предполагается, что первый автомобиль был использован сообщниками, чтобы отвлечь внимание полиции, после чего Усс пересел на другой.

la Repubblica пишет, что бизнесмен вряд ли мог самостоятельно организовать свой побег, поэтому рассматривается версия причастности «российских служб». Ранее о возможном участии спецслужб России писала и Corriere della Sera.