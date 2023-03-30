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33 минуты назад

СМИ рассказали подробности побега Усса из Италии

Елена Прошина

Итальянские СМИ выяснили, как сын губернатора Красноярского края Артем Усс сбежал из-под ареста в Милане. Предпринимателю могли помогать несколько человек, которые задействовали для побега как минимум четыре машины. Об этом пишет РИА Новости.

Итальянские СМИ: Уссу при побеге помогали семь человек
Фото: соцсетисоцсети

По данным газеты Corriere della Sera, следствие полагает, что российский бизнесмен, скрываясь от итальянской полиции, обратился за помощью к некой группе, которая, вероятно, состояла из граждан стран Восточной Европы. Как минимум две машины с большой мощностью были задействованы для быстрой перевозки подозреваемого через границу.

По информации il Giorno, согласно одной из версий, предполагается, что первый автомобиль был использован сообщниками, чтобы отвлечь внимание полиции, после чего Усс пересел на другой.

la Repubblica пишет, что бизнесмен вряд ли мог самостоятельно организовать свой побег, поэтому рассматривается версия причастности «российских служб». Ранее о возможном участии спецслужб России писала и Corriere della Sera.

Ранее сообщалось, что судебный запрет на использование мобильного телефона не помешал Уссу связаться с нужными людьми по телефону. Также стоит обратить внимание на то, что жена предпринимателя вернулась в Россию за несколько дней до его исчезновения. А после ее отъезда разрешение на доставку продуктов было передано другим людям.

Происшествия,Артем Усс,
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