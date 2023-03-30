Гершкович, Уилан и другие: самые громкие шпионские скандалы последних лет

Корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. «Рамблер» рассказал об этом и других самых громких шпионских скандалах последних лет.

История Гершковича

Журналист WSJ Гершкович, работающий в Москве около шести лет, приехал в Екатеринбург, чтобы написать материал о ЧВК Вагнера и спецоперации, рассказал порталу 66.ru знакомый с корреспондентом екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков.

По его словам, Гершкович выбрал Екатеринбург, так как у основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина были конфликты с местными властями.

«Самое главное, что его интересовало, это отношение к ЧВК Вагнера и спецоперации вообще. <…> Эван нигде публично не писал [о поездке], и я его кулуарно водил по разным спикерам, удалось избежать провокации», - рассказал Ширшиков.

28 марта журналист рассказал пиарщику, что вернется в Екатеринбург, а в ночь на 30 марта Ширшикову позвонили с лондонского номера - человек по имени Томас сообщил, что Гершкович 29 марта вернулся в город и уже сутки не выходил на связь с редакцией.

Днем 30 марта в ФСБ рассказали, что Гершкович был задержан по подозрению в шпионаже. В спецслужбе заявили, что журналист по заданию властей США «занимался сбором сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну».

Депутат Свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер заявил 66.ru, что встречался с Гершковичем. По словам Вегнера, журналиста, среди прочего, интересовала гуманитарная миссия - грузы, которые регион с 2014 года направляет в Донбасс, и то, «как промышленные предприятия переориентируются в ходе СВО».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речь идет не просто о подозрениях в адрес Гершковича - его «взяли с поличным».

Дело шеф-редактора «Sputnik Литва»

В январе 2023-го в Риге задержали и позже арестовали шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема. СМИ писали, что причиной стали обвинения в шпионаже и нарушении санкций ЕС.

Касем - гражданин Латвии, несколько лет живущий и работающий в Москве в медиагруппе «Россия сегодня», куда входит и «Sputnik Литва». 30 декабря он приехал в Латвию по семейным обстоятельствам.

Глава медиагруппы Дмитрий Киселев назвал арест Касема политическим преследованием, «абсолютно неправомерным, абсурдным и ничем не мотивированным».

Адвокат Касема рассказывал, что 30 января его подзащитного без оснований перевели в корпус к осужденным заключенным и поместили в одиночную камеру. Там, по словам защитника, Касему пришлось жить в условиях антисанитарии, у него обострились хронические заболевания.

В МИД России и Совете Федерации пообещали добиваться освобождения Касема.

Пророссийский охранник посольства Британии

В 2022 году в Германии задержали 58-летнего Дэвида Смита, охранника британского посольства в Берлине, заподозренного в шпионаже на Россию. Во время обыска у него нашли электронные письма с пометкой «секретно», подготовленные для передачи РФ.

По версии следствия, в 2020-2021 годах Смит общался с российским военным атташе при посольстве РФ в Берлине и собирал материалы, классифицированные как секретные. Позже он признал вину по некоторым обвинениям.

СМИ рассказали, что Смит был раскрыт и задержан вскоре после встречи с офицерами MI5, выдававшими себя за сотрудницу российской военной разведки по имени Ирина и гражданина РФ Дмитрия.

Дома у Смита также нашли сканы письма экс-премьеру Борису Джонсону и торговых документов, флешки с фотографиями сотрудников и их дипломатических паспортов.

Следователи сочли что в обмен на информацию Смит получал крупные суммы наличными, однако он утверждает, что делал это бесплатно.

Прокурор заявляла, что Смит говорил коллегам об «антизападных и антинатовских взглядах» и о своей поддержке России и президента Владимира Путина.

В феврале 2023-го Смита приговорили к 13 годам и двум месяцам заключения. Судья заявил, что Смит передал России большой объем личных данных сотрудников посольства и, хотя в документах не было тайн высшего уровня или информации о британских вооружениях, он нанес вред британским интересам.

Дело Цуркан

В июне 2018 года ФСБ предъявила обвинение в шпионаже гражданке трех стран (РФ, Молдавии и Румынии), члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан. Сообщалось, что Цуркан была арестована в результате трехлетней оперативной разработки, а вменяют ей передачу Молдавии схем поставок электричества в Донбасс (конечным получателем этой информации назвали органы НАТО).

Вину Цуркан не признала. Она называла дело «попыткой сместить ее с должности из-за ее принципиальности и неподкупности».

В конце 2020-го Цуркан приговорили к 15 годам колонии.

Дело Пола Уилана

В конце 2018-го ФСБ рассказала о задержании в Москве бывшего морпеха США Пола Уилана. Сообщалось, что он был задержан при получении флешки с данными сотрудников одного из секретных ведомств.

Уилан - гражданин четырех стран (США, Великобритании, Ирландии и Канады), он работал руководителем служб безопасности в нескольких компаниях.

Семья Уилана утверждала, что в Москву он приехал на свадьбу друга. Однако российские следователи сочли, что Уилан - кадровый разведчик, который пытался получить информацию о студентах вуза ФСБ и завербовать сотрудников российских спецслужб.