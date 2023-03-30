$76.45+0.1482.39-0.75
28 минут назад

Итальянские СМИ: Уссу при побеге помогала группа человек

Вечерняя Москва

Итальянские СМИ предположили, что при побеге из-под домашнего ареста бизнесмену Артему Уссу помогала группа человек. Об этом стало известно в четверг, 30 марта.

Итальянские СМИ: Уссу при побеге помогали семь человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщил РЕН ТВ, газета Corriere della Sera считает, что россиянин смог покинуть квартиру в Милане и скрыться от полицейских при помощи группы из шести или семи человек.

До этого газета выдвигала предположения, что побег был организован при помощи российских спецслужб.

24 марта стало известно, что сын губернатора Красноярского края Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии. По версии местной полиции, россиянин перерезал специальный браслет и скрылся. Однако отец беглеца, Александр Усс, сомневается в том, что это возможно. По словам Усса, квартира, в которой проживал нынешний беглец, тщательно охранялась полицией. Подробнее о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».

Происшествия,Артем Усс,Александр Усс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий