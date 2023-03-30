Итальянские СМИ: Уссу при побеге помогали семь человек

Итальянские СМИ предположили, что при побеге из-под домашнего ареста бизнесмену Артему Уссу помогала группа человек. Об этом стало известно в четверг, 30 марта.

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Как сообщил РЕН ТВ, газета Corriere della Sera считает, что россиянин смог покинуть квартиру в Милане и скрыться от полицейских при помощи группы из шести или семи человек.

До этого газета выдвигала предположения, что побег был организован при помощи российских спецслужб.