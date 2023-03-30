В Брянске ввели режим ЧС из-за паводка

Режим чрезвычайной ситуации введен в четверг из-за паводка в Брянске . Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В целях проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 30 марта 2023 года до особого распоряжения для органов управления и сил Брянского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Брянской области на территории города Брянска введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", - говорится в сообщении.

27 марта из-за подъема уровня воды в реках Десна и Болва в Брянске был введен режим повышенной готовности. В городе создан оперативный штаб для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, в его состав вошли заместители главы горадминистрации, главы районных администраций и руководители подведомственных организаций, представители УМВД России по городу Брянску, ГУ МЧС России по Брянской области и регионального департамента здравоохранения.