Из затора между Мурманском и Териберкой вывезли 20 человек

Из автомашин, которые оказались в снежном заторе на дороге Мурманск - Териберка, вывезены 20 человек. Об этом сообщил официальный Telegram-канал ГУ МЧС России по мурманской области.

Фото: ГОКУ "Мурманскавтодор" ГОКУ "Мурманскавтодор"

Напомним, утром 30 марта диспетчер областного предприятия "Мурманскавтодор" сообщил, что на 81-м километре дороги в заторе оказались автомобили, которые выехали на участок автодороги, который ранее был перекрыт из-за сильной метели и нулевой видимости. Помимо этого, на участке 0-10 километра автоподъезда к Териберка также застряли около 30 автомобилей.

Дорога была перекрыта 29 марта с 16.00, информация об этом была опубликована в середине дня "во всех возможных пабликах в соцсетях", отметили в минтрансе Мурманской области. Об ухудшении погодных условий предупреждали 28 марта вечером. Колонна машин выдвинулась из Териберки в районе 15:00, туристы уже знали о планируемом закрытии дороги. Для безопасности проезда машины сопровождала дорожная техника. Во время движения, в районе 8-го километра в середине колонны поперек дороги развернуло микроавтобус, перегородив проезд большинству автомобилей.

Машины, которые были в начале колонны, смогли двигаться дальше. Остальные путешественники остались помогать водителю микроавтобуса. Снегоочистительной технике, которая двигалась вместе с колонной, удалось добраться до 81-го километра дороги. За это время дорогу замело так, что она слилась с окружающим рельефом, и технике пришлось остановиться. В итоге дорожники решили вернуться за оставшимися машинами, так как со стороны Мурманска уже двигались другие снегоочистительные машины. Ближе к утру застрявшим путешественникам были доставлены бензин, еда и питье. На 77 километре был организован пункт обогрева с теплым чаем и питанием.