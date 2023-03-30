Россиянин украл «айфонов» на 2 млн рублей для погашения кредитов

19-летний кладовщик сети магазинов электроники «М.Видео» украл на работе 15 смартфонов iPhone на 2 млн руб., чтобы погасить кредиты за покупки в игре — скины для оружия в шутере Counter-Strike: Global Offensive. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Отмечается, что работник из подмосковного Серпухова накупил себе цветные чехлы на смартфон и цветные скины на оружие в CS:GO. Однако приобретения в игре оказались не по карману россиянину.

По данным SHOT, Кирилл набрал микрозаймов на 300 тыс. руб. для этих покупок, однако затем юношу начали выслеживать коллекторы с требованием вернуть долг.

«Предприимчивый сотрудник-геймер не растерялся и решил обнести свой же склад. Ночью он вынес девять «айфонов» и Macbook, но его тут же засекла полиция по камерам», — говорится в посте.

В результате Кирилл вернул все на место, а работодатель его не уволил. Однако россиянин повторно попытался украсть гаджеты. На этот раз он забрал 15 iPhone на 2 млн руб. и продал все устройства на «Горбушке» за 320 тыс. руб., чтобы погасить долги. После этого Кирилл самостоятельно пришел в полицию и во всем сознался.