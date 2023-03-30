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Пенсионер устроил стрельбу в российском городе

В Тульской области полицейские задержали пенсионера, который открыл стрельбу и взял заложника. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Пенсионер устроил стрельбу в Новомосковске
© Lenta.ru

ЧП произошло в доме на улице Генерала Белова в Новомосковске. После начала стрельбы правоохранители эвакуировали местных жителей.

Пенсионер оказал сопротивление, однако его удалось обезвредить. Также стало известно, что из дома вынесли неизвестного на носилках. Официальных комментариев по происшествию пока не поступало.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу в отделении банка в Неманском проезде в Москве.

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