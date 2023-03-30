Тела двоих россиян нашли в квартире участника СВО в Химках

В Химках в квартире российского военнослужащего, который сейчас находится в зоне СВО, нашли тела 33-летнего мужчины и 31-летней женщины. Об этом сообщает mk.ru.
Россиян без признаков жизни обнаружили днем 29 марта. По данным источника, погибший мужчина — местный сборщик мебели, найденная рядом с ним женщина — его знакомая.
Согласно основной версии, причиной смерти россиян стала передозировка наркотиком. В квартире нашли неизвестное вещество белого цвета и свернутую в трубочку купюру.
Ранее стало известно, что в Казахстане обнаружили тело девочки, которую искали пять суток.